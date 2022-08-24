Son dakika haberi... Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Cavit Bağ (35) yönetimindeki 33 VMB plakalı motosiklet ile Veli T. idaresindeki 33 L 0152 plakalı kamyonet, Erdemli-Ayrancı kara yolu Kargagediği mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, iki çocuk babası Bağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Veli T. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.