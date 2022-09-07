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Mersin haberleri | Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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Mersin haberleri | Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ş.O. (42) idaresindeki 01 AAE 333 plakalı hafriyat yüklü tır, D-750 karayolu Sağlıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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