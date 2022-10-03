Mersin haberleri! Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Mersin gündem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, fuhuş yapıldığı tespit edilen pansiyona operasyon düzenlendi. Ekipler, işletme sahibi ile 2'si yabancı uyruklu 5 kadını gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 kadın serbest bırakıldı, 2 yabancı uyruklu da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Murat Pancar Jandarma Mersin Güncel Haberler

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