Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu Güncel Haberler Mersin haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu. Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu. Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Seyrek'i (56) arama çalışmaları ikinci gününde devam etti. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Seyrek'i bölgedeki makilik alanda otururken buldu. Seyrek, sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Silifke ilçesinde haber alınamayan Fatma Seyrek için dün arama çalışmaları başlatılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Mersin Güncel Haberler

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