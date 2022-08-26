Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu

Güncel Haberler

Mersin haberleri: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın bulundu

Mersin haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın makilik alanda bulundu.

Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Seyrek'i (56) arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

Arama çalışmalarını genişleten jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Seyrek'i bölgedeki makilik alanda otururken buldu.

Seyrek, sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Silifke ilçesinde haber alınamayan Fatma Seyrek için dün arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title