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310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı adliyede

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırda 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırda 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü Ö.K. ile onunla bağlantılı zanlılar B.K, M.A.A.K. ve N.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, takip sonucu Akdeniz ilçesinde durdurulan tırdaki aramada 310 kilogram (2 milyon) captagon hap ele geçirildiğini bildirmişti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü de "Gökbey" adı verilen operasyona ilişkin yazılı açıklamasında, uyuşturucuların tırın yakıt deposunun içine yapılan ayrı bir bölmede bulunduğunu, sürücü Ö.K'nin yanı sıra onunla bağlantılı zanlılar B.K, M.A.A.K. ve N.H'nin de gözaltına alındığı açıklamıştı.

Karadan ve havadan takibe alınanı tıra düzenlenen operasyon kameraya yansımıştı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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