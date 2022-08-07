Mersin haberleri: Mersin'de 105 kilogram eroinle yakalanan TIR sürücüsü tutuklandı Gelen Mersin haberlerine göre MERSİN'de bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına sürücü O.H. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. MERSİN'de bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına sürücü O.H. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İran'dan alınan kömür yüküyle ülkeye giriş yapan TIR'ı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, TIR'ı yükünü boşalttıktan sonra durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Anka' ile arama yapan ekipler, TIR'ın dorsesinin yan kısmında kızak tekniğiyle gizlenen uyuşturucu maddeleri buldu. Tespit edilen uyuşturucu madde, saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkarıldı. Yapılan aramalarda, zulalardan 200 paket halinde toplam 105 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü O.H., emniyete götürüldü. BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe! Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Mersin Güncel Haberler

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