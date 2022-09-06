Mersin haberleri: Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor
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Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmasını sürdürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmasını sürdürüyor.
Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, ekipler ilçenin farklı noktalarındaki yollarda asfaltlama çalışmasına devam ediyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 14 ayrı noktada ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, yıl sonuna kadar 450 kilometrelik asfalt ve yol yapım çalışması yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel