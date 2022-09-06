Mersin haberleri: Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor Güncel Haberler Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmasını sürdürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmasını sürdürüyor. Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, ekipler ilçenin farklı noktalarındaki yollarda asfaltlama çalışmasına devam ediyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 14 ayrı noktada ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, yıl sonuna kadar 450 kilometrelik asfalt ve yol yapım çalışması yapacaklarını kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haberleri: Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.