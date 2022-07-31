Mersin haberleri... Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

Hatay'da cadde ve meydanları

Parkta gölgelik alanlarda oturan vatandaşlar

Ağaç gölgesi altında uyuyanlar

Parklarda dolaşan vatandaşlar Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

HATAY- Hatay'da hava sıcaklığının 34 dereceye, nem oranının da yüzde 79'a çıkması turistik yerler ile cadde ve bulvarlarda sakinliğe neden oldu.

Hafta sonunu mesire alanlarında geçiren bazı vatandaşlar, ağaçların altında piknik yaparak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.

Osmaniye

Osmaniye'de de etkisini sürdüren sıcak hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 35, nem oranı da yüzde 64'e ulaştığı kentte çok sayıda cadde ve bulvar boş kaldı.