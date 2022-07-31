Mersin haberleri... Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor
Gelen Mersin haberlerine göre Hatay'da cadde ve meydanları Parkta gölgelik alanlarda oturan vatandaşlar Ağaç gölgesi altında uyuyanlar Parklarda dolaşan vatandaşlar Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor HATAY- Hatay'da hava sıcaklığının 34 dereceye, nem oranının da yüzde 79'a çıkması turistik yerler ile cadde ve...
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Hatay'da cadde ve meydanları
Parkta gölgelik alanlarda oturan vatandaşlar
Ağaç gölgesi altında uyuyanlar
Parklarda dolaşan vatandaşlar Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor
HATAY- Hatay'da hava sıcaklığının 34 dereceye, nem oranının da yüzde 79'a çıkması turistik yerler ile cadde ve bulvarlarda sakinliğe neden oldu.
Hafta sonunu mesire alanlarında geçiren bazı vatandaşlar, ağaçların altında piknik yaparak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.
Osmaniye
Osmaniye'de de etkisini sürdüren sıcak hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 35, nem oranı da yüzde 64'e ulaştığı kentte çok sayıda cadde ve bulvar boş kaldı.