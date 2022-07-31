Mersin haberleri... Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberleri... Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

Gelen Mersin haberlerine göre Hatay'da cadde ve meydanları Parkta gölgelik alanlarda oturan vatandaşlar Ağaç gölgesi altında uyuyanlar Parklarda dolaşan vatandaşlar Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor HATAY- Hatay'da hava sıcaklığının 34 dereceye, nem oranının da yüzde 79'a çıkması turistik yerler ile cadde ve...

 - Güncelleme:

Hatay'da cadde ve meydanları

Parkta gölgelik alanlarda oturan vatandaşlar

Ağaç gölgesi altında uyuyanlar

Parklarda dolaşan vatandaşlar Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

HATAY- Hatay'da hava sıcaklığının 34 dereceye, nem oranının da yüzde 79'a çıkması turistik yerler ile cadde ve bulvarlarda sakinliğe neden oldu.

Hafta sonunu mesire alanlarında geçiren bazı vatandaşlar, ağaçların altında piknik yaparak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.

Osmaniye

Osmaniye'de de etkisini sürdüren sıcak hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 35, nem oranı da yüzde 64'e ulaştığı kentte çok sayıda cadde ve bulvar boş kaldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Doğu Akdeniz Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title