Mersin haber: Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor
Mersin haber: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.
- Güncelleme:
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.
Hava sıcaklığının 36 dereceye, nem oranının da yüzde 53'e ulaştığı Adana'da, güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler parklardaki gölgelik alanları tercih etti.
Kuşlar da süs havuzları ve su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.
AA / Koray Kılıç - Güncel