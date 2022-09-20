Mersin haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi...
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Mersin yerel gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir"
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel