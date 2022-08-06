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Mersin haber! Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi

Mersin haber! Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi

Mersin haberler... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

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