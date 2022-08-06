Mersin haber! Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi Mersin haberler... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı. İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" dedi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Mersin PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haber! Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.