Mersin haberi: Silifke'de vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Edinilen Mersin gelişmesine göre Silifke Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Silifke Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye binası önünde kurulan stantta aşure dağıtımına katıldı.
Vatandaşlara aşure ikram eden Altunok, muhtarlar ve halkla beraber muharrem ayını dolu dolu geçirdiklerini dile getirdi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel