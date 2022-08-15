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Mersin haberi! Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı

Mersin haberi! Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

H.T'nin kullandığı 33 KBR 77 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Menderes Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ü.Ö. idaresindeki 06 FK 1702 plakalı otomobile çarpan motosiklette sürücünün arkasında oturan C.T. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Murat Pancar - Güncel

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