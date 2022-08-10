Mersin haberi | Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'dan, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret Edinilen Mersin haberine göre Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yalçın ziyaretinde, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan ve personellerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Yalçın, orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yangın yönünden üzücü olayların olmadığı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Güncel AA / Serkan Avci Mustafa Yalçın Hasan Aslan Mersin Güncel Haberler

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