Mersin haberi... Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı Güncel Haberler Mersin haberlerine göre Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Eylül'de terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski HDP Toroslar ilçe yöneticisi A.B. ile şüpheli A.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi. Mersin'de 30 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanmıştı. Operasyonda dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Mersin Eylül PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haberi... Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.