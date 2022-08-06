Mersin haberi | Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'de çıkan orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Mersin'de çıkan orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam etti. Zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle havadan müdahalenin yapılmadığı yangında Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personel görev aldı. Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgede yaptıkları çalışma sonucu yangını 4'üncü gününde kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. Güncel AA / Mustafa Ünal Uysal Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler

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