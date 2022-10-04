Yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (76), iddiaya göre bahçesinde bulunan otları topladıktan sonra yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, bu sırada fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Mehmet Özdemir Çamlıyayla İtfaiye Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.