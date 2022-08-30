Mersin haberi | Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı Güncel Haberler Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Kesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan Çamlıyayla İtfaiye Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haberi | Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.