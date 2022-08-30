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Mersin haberi | Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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Mersin haberi | Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Çamlıyayla İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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