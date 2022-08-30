Mersin haberi | Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Güncel Haberler
Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel