Mersin haberi! Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı Güncel Haberler Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen diş kliniği mühürlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen diş kliniği mühürlendi. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Şevket Sümer Mahallesi'nde diş kliniği olarak kullanılan işletmede inceleme yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, kapatılarak mühürlendi. Ekipler, tıbbi cihazlar ile ilaçlara el koydu. İş yerinin yabancı uyruklu sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Sümer Mahallesi Akdeniz Zabıta Mersin Güncel Haberler

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