Mersin haberi: Mersin'de orman personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi Güncel Haberler Mersin gündem haberi... Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Müdürlükte verilen eğitime Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, işletme şefleri ve personel katıldı. Eğitimde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Yalçın, yaptığı konuşmada, personele verilen bu eğitimin önemli olduğunu belirterek, eğitim sayesinde kazaların büyük oranda önlenebileceğini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Mustafa Yalçın Tarsus Mersin Güncel Haberler

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