Mersin haberi: Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Mersin haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan mobilya imalathanesinde hasar oluştu. Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan mobilya imalathanesinde hasar oluştu. Atik Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. İşletme sahibi Muhammet Çatak, gazetecilere, imalathaneyi 2013'te KOSGEB desteğiyle açtığını söyledi. Kendisi dışarıdayken meydana gelen yangını komşularından öğrendiğini belirten Çatak, "Olay yerine geldiğimde atölyemin içerisinde hiçbir şeyin kalmadığını gördüm. Her şey yanmış." dedi. İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

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