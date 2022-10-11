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Mersin haberi | Mersin'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiasına inceleme

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Mersin haberi | Mersin'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiasına inceleme

Mersin gelişmesine göre MERSİN'in Toroslar ilçesinde ölü bulunan 2 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde ölü bulunan 2 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kepirli Mahallesi'nde 2 kedi ve 1 köpeğin yerde can çekiştiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (Haydi) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Zehir verilerek öldürüldüğü değerlendirilen köpek ve kediler, inceleme için alınıp, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekiplerinin, şüphe üzerine C.Y.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toroslar Jandarma kedi Güncel Haberler

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