Mersin haberi... Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı Güncel Haberler Mersin haberler... Mersin'in Anamur ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı. Esentepe Mahallesi'ndeki müstakil bir evden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar durumu Anamur Belediyesine bildirdi. İhbar üzerine, oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadının adresine giden ekipler, ikamette çok miktarda atık istiflendiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evden iki traktör çöp çıkarıldı. Belediye ayrıca hurdacılık yaptığı öğrenilen aileye eşya ve gıda yardımında bulundu. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Polat Esentepe Anamur Mersin Güncel Haberler

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