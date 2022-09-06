Hafif ticari araçta 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçta 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçta 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hafif ticari aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Araçta, çuval ve poşetler içerisinde 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ş. ve B.Ş. emniyete götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Mersin Tarsus Güncel Haberler

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