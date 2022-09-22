Mersin haberi... Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti Güncel Haberler Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattaki evinden düştüğü öne sürülen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattaki evinden düştüğü öne sürülen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehitler Tepesi Mahallesi'ndeki apartmanın 12. katında ikamet eden Ahmet Kurtulmuş (24), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

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