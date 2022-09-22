Mersin haberi... Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi Güncel Haberler Mersin gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde aracında 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde aracında 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.S'nin aracında arama yaptı. Araçta 100 bin makaron bulan polis, sürücüyü gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

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