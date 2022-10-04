Mersin haberi | Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor Güncel Haberler Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor. İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, ikametlerin temizlik ve bakım çalışmalarını da yapıyor. Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, ilçede 15 Ağustos'ta başlayan "Vefa Projesi"nden bugüne kadar 200 kişinin yaralandığını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haberi | Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları 'Vefa Projesi' ile karşılanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.