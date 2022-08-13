Mersin haberi... Anamur'da polis "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlattı
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Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını tanıttı.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını tanıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, düğün salonları ve eğlence mekanlarını ziyaret edip, etkinliklerle çevreye atış açılmaması uyarısında bulundu.
Bu kapsamda başlatılan "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlatan polis, broşür dağıttı.
Çalışmanın, ilçe genelinde süreceği belirtildi.
AA / İbrahim Polat - Güncel