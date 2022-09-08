Mersin haberi! Akdeniz Üniversitesinde 'Ters Yüz Öğrenme' modeli hayata geçirildi

Mersin haberleri: Akdeniz Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden daha fazla verim sağlamak ve öğrencilerin bireysel öğrenme sürecini kolaylaştırmak için "Ters Yüz Öğrenme" modeli uygulanacağı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden daha fazla verim sağlamak ve öğrencilerin bireysel öğrenme sürecini kolaylaştırmak için "Ters Yüz Öğrenme" modeli uygulanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin derse videoları izleyerek hazır hale geleceği örnek çalışma tıp fakültesi ile başladı. Tıp fakültesinde oluşturulan özel stüdyo ve profesyonel ekip sayesinde alanında uzman öğretim üyeleri öğrencilerle dersi daha verimli geçirmek adına ders sunumlarını video kayıt ortamına alarak, öğrencilerin derse daha hazır gelmelerini sağlayacak.

Derse hazır gelen öğrenciler hocalarla daha fazla deneyim paylaşımında bulunarak, derste ve bilgisayar ortamında öğrenim sürecini pekiştirmiş olacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, değişime en dirençli konunun eğitim olduğunu kaydetti.

Teknolojinin gelişmesine rağmen aynı müfredatın işlendiğine dikkati çeken Özkan, "Biz bu konuda harekete geçtik ve müfredatımızı yenilemeye başladık. Ayrıca tıp fakültemizde Ters Yüz Eğitim modeline geçtik. Hocalarımızın ders anlatım videoları hazırlanıyor. Öğrencilerimiz ilgili derslerden önce bu videoları izleyerek hazırlanacaklar. Derste ise konuyla ilgili daha detaylı sorular sorabilecek ve konuyu pekiştirecekler. Ben de yanık dersimle ilgili kaydı oluşturdum. Bu sistemin avantajlarını daha yetkin mezunlar vererek göreceğiz." ifadelerini kullandı.