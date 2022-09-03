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Mersin haberi: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

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Mersin haberi: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Mersin haber: AKDENİZ'de, Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de, Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 07.13'te Girit adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 203.79 kilometre mesafede olan depremin derinliği 6.73 kilometre olarak açıklandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Girit Adası Deprem AFAD Güncel Haberler

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