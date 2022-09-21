Mersin haber: Toroslar'da yol bakım çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Mersin gündem haberine göre Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı 3 mahallede asfalt çalışması yapıldı. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı 3 mahallede asfalt çalışması yapıldı. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Tozkoparan, Çukurova ve Toroslar mahallerindeki bazı yollar asfaltlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören sokaklarda asfaltlama yapıldığını belirterek, yeni yollar da açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Tozkoparan Çukurova Toroslar Mersin Güncel Haberler

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