Mersin haber: Toroslar'da yayla yolları iyileştiriliyor

Gelen Mersin haberine göre Toroslar Belediyesince, yaylalara ulaşılan mahallelerde yeni yol açma ve mevcut yollarda iyileştirme çalışması yapıldı.

Toroslar Belediyesince, yaylalara ulaşılan mahallelerde yeni yol açma ve mevcut yollarda iyileştirme çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımdaki Kerimler, Soğucak ve Darısekisi mahallelerinde iş makineleriyle yeni yollar açtı.

Ekipler, Arslanköy, Yavca ve Çağlarca mahallelerinin de yollarını yeniledi.

Açıklamada görüşlerine ver verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayla yollarının kullanımının arttığını belirterek, "Mevsim şartları, aşırı kullanım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan, tahrip olan yollarımızı bakımdan geçirerek daha nitelikli hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yaylaların, doğa sporları ve turizm merkezi olması için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, projeler üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.