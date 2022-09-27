Mersin haber! Ticaret Bakanlığı Mersin'deki kaçak içki ele geçirilmesinin detaylarını açıkladı (2)

Mersin haberine göre Ticaret Bakanlığı, Bakan Mehmet Muş tarafından duyurulan 86 bin 245 şişelik kaçak alkollü içki ele geçirilmesinin detaylarını paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, Bakan Mehmet Muş tarafından duyurulan 86 bin 245 şişelik kaçak alkollü içki ele geçirilmesinin detaylarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda öncelikle alkol ithalatı yapan firmalar yakın takibe alındı.

Riskli olarak değerlendirilen bir firmanın gümrük idaresine beyan ettiği şişelerden alınan numune ve örnekler incelemeye tabi tutuldu.

İçki şişelerinin barkod okuyucu cihazıyla yapılan kontrollerinde, sahte, geçmiş tarihli ve farklı alkollü ürün grubuna ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla devam eden operasyon kapsamında 5 tırda 115 tonluk toplam 86 bin 245 sahte veya geçersiz bandrollü içki şişesine el konuldu.

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Bakan Muş da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yılların en büyük içki ele geçirilmesinin gerçekleştirildiğini belirterek, gümrük muhafaza ekiplerini kutlamıştı.