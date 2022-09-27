Mersin haber... Silifke'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
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Mersin gündem haberine göre Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Güvenli Okul Projesi" kapsamında öğrencilere trafik güvenliği anlatıldı.
Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Güvenli Okul Projesi" kapsamında öğrencilere trafik güvenliği anlatıldı.
İlçe Jandarma Trafik Timleri, Akdere İlkokulu ile Atayurt Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve yaya geçitlerinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimi sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler ve boyama kitapları hediye edildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel