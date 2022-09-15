Mersin haber: Silifke'de İlköğretim Haftası kutlandı Güncel Haberler Mersin haber... Mersin'in Silifke ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Mersin'in Silifke ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. İlköğretim Haftası kapsamında Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda dans gösterisi sunan öğrenciler, şiir okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, yeni eğitim öğretim yılında 23 bin 303 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti. Programa katılan İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok da başarılar dilediği öğrencilere hediye verdi. Güncel Kaynak: AA / Murat Pancar Hisarcık Silifke Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haber: Silifke'de İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.