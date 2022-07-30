Mersin haber... MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Haberler

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Mersin haber... MUHARREM İNCE, MERSİN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Gelen Mersin haberlerine göre MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

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MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'deki programına Mut ilçesinden başladı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra esnafı gezdi. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, fotoğraf çektirdi. İnce, Mut ziyaretinin ardından parti otobüsüyle Erdemli ilçesine geçti. Sahil bandında yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden İnce, tatil sitelerindeki vatandaşları ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden İnce, bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Memleket Partisi Muharrem İnce Mersin Güncel Haberler

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