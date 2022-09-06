Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haber: Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı

Güncel Haberler

Mersin haberine göre Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu yağışı

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Erdemli ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Aydınlar, Sarıkaya, Çerçili Mahallelerini de içine alan Avgadı Yaylası civarında sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre sonra da yağmur yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Aralıklarla yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan doludan kısmen açıkta yetiştirilen biber, fasulye, domates gibi sebzelerle elma başta olmak üzere meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

Dolunun ardından sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Güncel

Sarıkaya Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title