Mersin haber | Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi Mersin haberleri: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları ileri sürülen 10 kişiden 8'ini dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Güncel AA / Serkan Avci Emniyet Müdürlüğü Mersin PKK Güncel Haberler

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