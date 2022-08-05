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Mersin haber! Mersin'de süs bitkisi üretimi için protokol imzalandı

Mersin haber! Mersin'de süs bitkisi üretimi için protokol imzalandı

Mersin gündem haberi... Mersin'de Akdeniz Belediyesi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında süs bitkisi üretimi için hazırlanan protokol imzalandı.

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Mersin'de Akdeniz Belediyesi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında süs bitkisi üretimi için hazırlanan protokol imzalandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Kalkınma Ajansı SOGEP Programı kapsamında hazırlanan 2,5 milyon bütçeli "Çiçek Açan Genç Nesiller, İç Mekan Süs Bitkileri Üretim ve Eğitim Merkezi Projesi" için Mersin Valiliği'nde protokol töreni düzenlendi.

Toplantıya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aysel Mavioğlu Öner, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında, Akdeniz ilçesinde yaşayan, 18-29 yaş arası kadınlar süs bitkisi üretebilecek.

Üretilen süs bitkileri ise belediyenin belirlediği alanlarda satışa sunulacak.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Araştırma Akdeniz Mersin Bahçe Güncel Haberler

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