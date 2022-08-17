Mersin haber | Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı Güncel Haberler Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı. Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, alışveriş merkezi, park ve iş yerlerini ziyaret etti. Kadınlara KADES hakkında bilgi veren polis, broşür de dağıttı. Güncel AA / Aleyna Coşkun Mersin KADES Güncel Haberler

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