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Mersin haber | Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

Mersin haber | Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı

Güncel Haberler

Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yaptı.

Mersin'de polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, alışveriş merkezi, park ve iş yerlerini ziyaret etti.

Kadınlara KADES hakkında bilgi veren polis, broşür de dağıttı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Mersin KADES Güncel Haberler

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