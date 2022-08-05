Mersin haber: Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haber: Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2)

Mersin haber: Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2)

Mersin gündem haberi: EKİPLER YANGIN BÖLGESİNİ ÇEVRELEDİMersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde çıkan yangına müdahale ekipler, dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi tamamen durduruldu.

 - Güncelleme:

EKİPLER YANGIN BÖLGESİNİ ÇEVRELEDİ

Mersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde çıkan yangına müdahale ekipler, dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi tamamen durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tehlike arz etmediğini, ilerleyen saatlerde kontrol altına alınmasının beklendiğini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title