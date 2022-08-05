Mersin haber: Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2) Mersin gündem haberi: EKİPLER YANGIN BÖLGESİNİ ÇEVRELEDİMersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde çıkan yangına müdahale ekipler, dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi tamamen durduruldu. EKİPLER YANGIN BÖLGESİNİ ÇEVRELEDİ Mersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde çıkan yangına müdahale ekipler, dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi tamamen durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tehlike arz etmediğini, ilerleyen saatlerde kontrol altına alınmasının beklendiğini kaydetti. Güncel Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler

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