Mersin haber | Mersin'de okul kantinleri denetlendi
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Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, satışı yasak ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kantinlerde bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Burcu Kaya - Güncel