Mersin haber | Mersin'de Kayacı Vadisi'nde suya düşen çocuk kayboldu Güncel Haberler Mersin haberler: Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kayacı Vadisi'nde suya düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kayacı Vadisi'nde suya düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Kayacı Vadisi'ne piknik yapmaya giden Suriye uyruklu Shwıhneh M. Jamal (11), su kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerce durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, su altında ve yüzeyinde arama çalışması başlattı. Kaynak: AA / Güncel Mersin Suriye su Güncel Haberler

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