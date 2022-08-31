Et yüklü kamyonda 77 kilo esrar ele geçirildi
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MERSİN'de narkotik polisinin durdurduğu et yüklü kamyonda çuvallar içerisinde 77 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'de narkotik polisinin durdurduğu et yüklü kamyonda çuvallar içerisinde 77 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden kente gelen et yüklü kamyonu takibe aldı. F.E. yönetimindeki kamyon, Akdeniz ilçesi serbest bölge gişeler uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada 14 çuval içerisinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü F.E. ile araçta bulunan B.K. ve Ö.P. gözaltına alındı.Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel