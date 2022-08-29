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Mersin haber! Mersin'de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

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Mersin haber! Mersin'de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'de kanyonda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mersin'de kanyonda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olduğu belirlenen E.K'yi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K. ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Boğazpınar İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler

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