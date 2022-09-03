Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haber... Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Mersin haber... Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Mersin gündem haberi: Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Kütük'ün kullandığı 33 TL 115 plakalı traktör, Gözne Mahallesi Ayvagediği mevkisindeki rampada geri kayarak devrildi.

Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Kütük'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kütük'ün cenazesi morga gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title