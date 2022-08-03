Mersin haber... Mersin'de apartman girişinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı Mersin gündem haberi | Mersin'in Tarsus ilçesinde apartman girişinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde apartman girişinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı. Ergenekon Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekiplerce doğaya bırakıldı. Güncel AA / Ahmet Can Erdogan İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler

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