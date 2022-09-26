Mersin haber! Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu Güncel Haberler Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.B. idaresindeki 01 BSK 03 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı kara yolu Yeniköy mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobildeki yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan İtfaiye Tarsus Mersin Güncel Haberler

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