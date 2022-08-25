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Mersin haber | Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

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Mersin haber | Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Mersin haberler... Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.

Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan Fatma Seyrek (56) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Mahallenin kırsal kesiminde de yapılan aramalara vatandaşlar da katıldı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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