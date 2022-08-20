Mersin gündem haberleri... MERSİN'DE 20 BİN TAVUK ÖLDÜ Güncel Haberler Mersin haberine göre MERSİN'de, tavuk besiciliği yapan Mustafa Suluç'a ait 20 bin tavuk, hava temizleyici fanın arızalanması nedeniyle öldü. MERSİN'de, tavuk besiciliği yapan Mustafa Suluç'a ait 20 bin tavuk, hava temizleyici fanın arızalanması nedeniyle öldü. Tarsus ilçesi İbrişim Mahallesi'ndeki Mustafa Suluç'a ait çiftlikte 35 günlük 20 bin tavuk, hava temizleyici fanın bozulmasıyla öldü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, ölen tavuklar çiftlikten alınıp toplu olarak toprağa gömüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İlçe Tarım Müdürlüğü Tarsus Güncel Haberler

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